مدرب منتخب روسيا للبياثلون يعتذر بسبب "غودزيلا"

اعتذر كبير مدربي المنتخب الروسي للرجال للبياتلون، يوري كامينسكي، للنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU) التشيكي، إرجي غامزا، على وصفه بـ"غودزيلا".

ونقل موقع "Metaratings" عن كامينسكي، قوله: "الآن، بسبب تعليق تم تقديمه بشكل غير صحيح، أود أن أعتذر لإرجي غامزا عن مثل هذا المقطع للصحفي".

وبحسب المدرب الروسي، فإن اللهجة التي أدلى بها في تصريحاته بدت مهينة تماما لأولئك الذين يعملون في الاتحاد الدولي للبياثلون.

وأوضح كامينسكي: "اتصل بي مراسل القناة التلفزيونية (ماتش تي في) وطلب مني التعليق على قرار الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU)، والذي علمت به منه. بالطبع، لقد أزعجني ما سمعته وعبرت عن موقفي تجاه ذلك، ولكن بتفسير مختلف تماما. عادة ما يرسل لي الصحفيون نصوصا لتصحيحها، وفي هذه الحالة لم يحدث هذا، وأشعر بخيبة أمل كبيرة مما رأيته مطبوعا".

يذكر أن كامينسكي في تعليق لقناة "ماتش تي في"، وصف الاتحاد الدولي للبياثلون بأنه "منظمة سياسية"، وإرجي غامزا بـ"غودزيلا".

وغودزيلا "Godzilla" أوقوجيرا: هو وحش عملاق خيالي أو دايكايجو ظهر في سلسلة الأفلام اليابانية التي تحمل نفس الاسم "غودزيلا". أول ظهور له كان في فيلم "غودزيلا" للمخرج الياباني إيتشيرو هوندا عام 1954. ومنذ ذلك الحين أصبح "غودزيلا" شخصية مشهورة في جميع أنحاء العالم حيث ظهر في 28 فيلما من إنتاج شركة توهو.

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وظهر أيضا في العديد من ألعاب الفيديو، الروايات، الكتب المصورة والمسلسلات التلفزيونية.

كما ظهر في الفيلم الأمريكي "غودزيلا" الذي أنتجته "تري ستار بيكتشرز" عام 1998، ثم ظهر في النسخة الأمريكية الثانية الذي أنتجته "ليجنداري بيكتشرز" في عام 2014، وعادة يطلق عليه ملك الوحوش.

كان الهجوم النووي على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين الملهم لظهور شخصية "غودزيلا" حيث يرمز للأسلحة النووية. في بعض الأفلام كان يظهر "غودزيلا" كبطل وفي البعض الآخر كان يظهر كوحش مدمر يشكل خطرا على الإنسانية.

المصدر: "russian.rt.com"