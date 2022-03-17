شاهد.. مدرب منتخب "الديوك" الفرنسية يثير فرحة "هستيرية" في غرفة ملابس لانس

عمت فرحة عارمة غرفة ملابس نادي لانس، أثناء إعلان المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، عن تشكيلة "الديوك" لخوض مواجهتين وديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا في مارس الجاري.

وأعلن ديديه ديشامب خلال المؤتمر الصحفي، مساء يوم الخميس، ضم جوناثان كلاوس ظهير نادي لانس، لقائمة "الديوك" للمرة الأولى في مسيرته، رغم بلوغه سن 29 عاما.

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وعمت فرحة عارمة غرفة تغيير الملابس التابعة لنادي لانس، وقفز لاعبو النادي لدى سماع اسم زميلهم جوناثان كلاوس، الذي كان جالسا بينهم، فرحا بانضمامه لأول مرة لقائمة منتخب فرنسا، وذلك في مقطع فيديو لحساب شبكة "ESPN" على موقع "تويتر.

29-year-old Jonathan Clauss was called up to the France squad for the very first time.



His Lens teammates were hyped for him! 🙌🇫🇷



(via massadiohaidara/IG) pic.twitter.com/A5PqVlS5xa — ESPN FC (@ESPNFC) March 17, 2022

ويقدم جوناثان كلاوس مستويات مميزة مع فريق لانس، إذ نجح في تسجيل أربعة أهداف، وصناعة 9 أهداف أخرى خلال 30 مباراة في جميع البطولات المحلية في الموسم الحالي.

المصدر: وكلات