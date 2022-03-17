برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى تركيا
يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا على نادي غلطة سراي التركي مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب " Nef Stadyumu" بمدينة إسطنبول التركية.
وسيبدأ الإسباني دومينيك تورنت (59 عاما) المدير الفني لفريق غلطة سراي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:
FC Barcelona karşısında ilk 11'imiz! 👇 #GSvBarça#UELpic.twitter.com/6m8nURoWXL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 17, 2022
في المقابل، اختار تشافي هيرنانديز (42 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة مضيفه التركي:
📋 تشكيلتنا لمباراة هذا المساء— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 17, 2022
⏳ #GalatasarayBarça ⌛ pic.twitter.com/lUlQaF1diF
يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وغلطة سراي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، على ملعب "كامب نو".
المصدر: RT