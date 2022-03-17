برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى تركيا

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا على نادي غلطة سراي التركي مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب " Nef Stadyumu" بمدينة إسطنبول التركية.

وسيبدأ الإسباني دومينيك تورنت (59 عاما) المدير الفني لفريق غلطة سراي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الكتالوني:

في المقابل، اختار تشافي هيرنانديز (42 عاما) المدير الفني لفريق برشلونة التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة مضيفه التركي:

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وغلطة سراي انتهت بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، على ملعب "كامب نو".

المصدر: RT