رياضيون روس يوجهون رسالة مفتوحة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية

وجهت لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الروسية رسالة مفتوحة إلى الألماني، توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تدين فيها الأعمال العسكرية ضد السكان المدنيين في دونيتسك.

ودعا الرياضيون في الرسالة أيضا، إلى المساواة في الحقوق بين جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسيتهم.

وجاء في الرسالة، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء: "نلفت انتباهكم وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى حقيقة أن مثل هذه الجرائم قد ارتكبت بمشاركة مباشرة من السلطات الأوكرانية على مدى السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك خلال فترات ما يسمى بـ(الهدنة الأولمبية)".

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ويشار إلى أن الرياضيين الروس واجهوا نهجا انتقائيا ومسيسا للغاية من اللجنة الأولمبية الدولية وتجاهلا للميثاق الأولمبي، ما أدى إلى التمييز واستبعاد غير المستحق للرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات الدولية.

وجاء في الرسالة المفتوحة أيضا: "ندعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى تطوير الحركة الرياضية الدولية لتوحيد البلدان والشعوب واحترام الحقوق المتساوية لجميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسيتهم".

يذكر أن اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية "IOC" أوصت الاتحادات الرياضية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"