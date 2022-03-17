رئيس الاتحاد الروسي للبياثلون: قرار استبعادنا متحيز سياسيا وغير قانوني

اعتبر رئيس الاتحاد الروسي للبياثلون، فيكتور مايغوروف، أن قرار الاتحاد الدولي للعبة (IBU) باستبعاد نظيره الروسي، اليوم الخميس، متحيز سياسيا وغير قانوني.

ونقل المكتب الصحفي للاتحاد الروسي للبياثلون عن مايغوروف قوله: "يعتبر الاتحاد الروسي للبياثلون قرار الاتحاد الدولي للبياثلون متحيزا سياسيا وغير قانوني، وهذا تمييز حقيقي على أساس الجنسية. لم ينتهك أي من الاتحاد الروسي للبياثلون كعضو مؤقت في الاتحاد الدولي للبياثلون، ولا الرياضيين والمدربين لدينا أي أحكام من دستور اتحاد البياثلون".

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وبدأ الاتحاد الدولي للبياثلون بإجراءات تعليق عضوية الاتحاد الروسي للعبة، بسبب الوضع في أوكرانيا، بأثر فوري.

يذكر أن الاتحاد الدولي للبياثلون استبعد منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في المسابقات تحت رعايته.

وفي وقت سابق، سمح الاتحاد الدولي للبياثلون للرياضيين البيلاروس بالمنافسة في البطولات الروسية، وبالفعل تنافس الرياضيون الروس والبيلاروس في كأس روسيا للبياثلون في مدينة أوفا في الأيام الماضية.

المصدر: "russian.rt.com"