تصفيات مونديال 2022.. عودة ساسي والخنيسي إلى تشكيلة تونس

عاد لاعب الدحيل القطري، الفرجاني ساسي، ومهاجم الكويت الكويتي، طه ياسين الخنيسي، إلى تشكيلة تونس المدعوة لمواجهة مالي في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وغاب اللاعبان عن صفوف تونس في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون والتي ودعها "نسور قرطاج" من ربع النهائي أمام بوركينا فاسو (0-1)، وأدى هذا الإقصاء إلى إقالة المدرب منذر الكبيّر وتعيين مساعده جلال القادري خلفا له بمساعدة الدوليين السابقين علي بومنيجل وسليم بن عاشور.

وشهدت القائمة الجديدة مقارنة بكأس أمم إفريقيا الأخيرة عودة أيضا الحارس معز حسن، بدلا من فاروق بن مصطفى، إلى جانب نادر الغندري، ومرتضى بن وناس، وسعد بقير، مقابل الاستغناء عن خدمات محمد أمين بن حميدة، وعمر الرقيق، وحمزة رفيعة، وسيف الدين الخاوي.

ويحل منتخب تونس ضيفا على مالي ذهابا في باماكو، في 25 مارس الجاري، ثم يلتقيان إيابا بملعب حمادي العقربي في رادس، في 29 منه.

وجاءت تشكيلة تونس لمواجهة مالي كالتالي:

لحراسة المرمى: البشير بن سعيد، ايمن دحمان، علي الجمل، معز حسن.

للدفاع: ديلان برون، أسامة الحدادي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، نادر الغندري، محمد دراغر، حمزة المثلوثي، علي العابدي، علي معلول.

للوسط: إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، حنبعل المجبري.

للهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، نعيم السليتي، مرتضى بن وناس، سعد بقير، سيف الدين الجزيري، عصام الجبالي، طه ياسين الخنيسي.

المصدر: أ ف ب