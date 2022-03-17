الاتحاد الدولي للبياثلون يبدأ بإجراءات استبعاد نظيره الروسي

بدأ الاتحاد الدولي للبياتلون (IBU) إجراءات استبعاد الاتحاد الروسي للعبة بأثر فوري، وذلك وفقا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي للبياثلون: "المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للبياثلون (IBU) وافق على خطوات إضافية على أساس أن الاتحادين الروسي والبيلاروسي لم يفيا بالتزاماتهما الإنسانية بروح دستور الاتحاد الدولي للبياثلون".

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وتنطبق العقوبات أيضا على الاتحاد البيلاروسي للبياثلون.

يذكر أن الاتحاد الدولي للبياثلون استبعد منتخبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في المسابقات تحت رعايته.

ويتنافس الرياضيون الروس والبيلاروس في بطولة كأس روسيا للبياثلون في مدينة أوفا الروسية خلال الفترة ما بين يومي 10 و17 مارس الجاري.

المصدر: "russian.rt.com"