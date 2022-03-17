إنديان ويلز.. نادال يتابع مسيرته المثالية

تابع الإسباني رافائيل نادال، مسيرته المثالية منذ مطلع العام الحالي وبلغ ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزه الصعب على الأمريكي رايلي أوبيلكا، بمجموعتين دون رد.

وقاوم نادال، "العملاق" الأمريكي أوبيلكا البالغ طوله 2.11 متر إضافة إلى إرسالاته الصاروخية التي بلغ البعض منها 140 كيلومترا في الساعة، ليفوز بواقع 7-6، و7-6.

ورفع ابن الـ35 عاما والمتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في رقم قياسي جديد لعدد بطولات "الغراند سلام" (21 لقبا)، انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ بداية عام 2022.

وبفضل فوزه على أوبيلكا أيضا، سجل نادال، انتصاره الـ401 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وواصل مشواره نحو لقب رابع في بطولة إنديان ويلز التي سبق وتوج بها أعوام 2007، و2009، و2013.

وسيلعب نادال في الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس.

المصدر: وكالات