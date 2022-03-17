إنديان ويلز.. نادال يتابع مسيرته المثالية
تابع الإسباني رافائيل نادال، مسيرته المثالية منذ مطلع العام الحالي وبلغ ربع نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزه الصعب على الأمريكي رايلي أوبيلكا، بمجموعتين دون رد.
وقاوم نادال، "العملاق" الأمريكي أوبيلكا البالغ طوله 2.11 متر إضافة إلى إرسالاته الصاروخية التي بلغ البعض منها 140 كيلومترا في الساعة، ليفوز بواقع 7-6، و7-6.
THAT MATCH POINT 🤯#IndianWells | @RafaelNadalpic.twitter.com/vkiVQEiMKC— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022
ورفع ابن الـ35 عاما والمتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في رقم قياسي جديد لعدد بطولات "الغراند سلام" (21 لقبا)، انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ بداية عام 2022.
1️⃣8️⃣-0️⃣ Mood#IndianWellspic.twitter.com/qVoamyChsj— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022
وبفضل فوزه على أوبيلكا أيضا، سجل نادال، انتصاره الـ401 في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، وواصل مشواره نحو لقب رابع في بطولة إنديان ويلز التي سبق وتوج بها أعوام 2007، و2009، و2013.
Final 🎱 incoming #IndianWellspic.twitter.com/oV66TVNfYe— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2022
وسيلعب نادال في الدور المقبل مع الأسترالي نيك كيريوس.
المصدر: وكالات