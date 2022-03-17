البارالمبيون الروس ينافسون في دورة مصغرة بعد حظر مشاركتهم في بكين

وصل وفد من الرياضيين البارالمبيين الروس إلى مدينة خانتي مانسيسك الروسية، اليوم الخميس، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المصغرة، تحت شعار "نحن معا. الرياضة".

وتنطلق منافسات الألعاب البارالمبية المصغرة "نحن معا. رياضة"، غدا الجمعة في خانتي مانسيسك، وتستمر فعالياتها على مدار أربعة أيام.

✈️ Российские паралимпийцы вылетают в Ханты-Мансийск на игры «Мы вместе. Спорт».



Соревнования пройдут с 18 по 21 марта pic.twitter.com/LDpU9gs24D — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 16, 2022

وبالإضافة إلى الرياضيين الروس، تشهد الدورة مشاركة رياضيين آخرين يمثلون أرمينيا، وطاجيكستان، وبيلاروس، وكازاخستان.

وستعقد المنافسات في ستة رياضات وهي: التزلج على الثلج، البياتلون، التزلج على الجليد، الكيرلنغ، التزلج الجبلي، والهوكي.

وتأتي الدورة عقب حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية الأخيرة في بكين، بقرار من اللجنة البارالمبية الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: وكالة "تاس"