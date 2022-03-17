الروسي روبليف يتجاوز هوركاتش ويصعد لربع نهائي إنديان ويلز

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على البولندي هوبرت هوركاتش.

واحتاج النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، إلى ساعة واحدة و40 دقيقة، للفوز على هوركاتش بواقع 7-6 و6-4.

Quarterfinals bound ➡️@AndreyRublev97 defeats Hubert Hurkacz 7-6(5), 6-4 to win a 1️⃣2️⃣th consecutive singles match#IndianWellspic.twitter.com/L8b49BNhYu — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2022

وسيلعب روبليف في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف، المتأهل على حساب الأمريكي جون إيزنر، بفوزه عليه 6-3 و7-6.

تجدر الإشارة إلى أن روبليف كان قد بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز.

المصدر: sportbox.ru