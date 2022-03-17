الروسي روبليف يتجاوز هوركاتش ويصعد لربع نهائي إنديان ويلز
تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز، وذلك بعد فوزه اليوم الخميس على البولندي هوبرت هوركاتش.
واحتاج النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، إلى ساعة واحدة و40 دقيقة، للفوز على هوركاتش بواقع 7-6 و6-4.
Quarterfinals bound ➡️@AndreyRublev97 defeats Hubert Hurkacz 7-6(5), 6-4 to win a 1️⃣2️⃣th consecutive singles match#IndianWellspic.twitter.com/L8b49BNhYu— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2022
وسيلعب روبليف في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف، المتأهل على حساب الأمريكي جون إيزنر، بفوزه عليه 6-3 و7-6.
Final 🎱 incoming #IndianWellspic.twitter.com/oV66TVNfYe— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2022
تجدر الإشارة إلى أن روبليف كان قد بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز.
المصدر: sportbox.ru