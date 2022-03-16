 
مباشر

ليفربول ضيفا على أرسنال في موقعة على "صفيح ساخن".. مفاجأة في التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول ضيفا على أرسنال في موقعة على
twitter/lfc
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sm6v

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي أرسنال مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة (20:15) بتوقيت غرينيتش، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (39 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لنادي ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة، وخلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، الذي يبدو أنه بقي على دكة البدلاء بسبب تأثره بإصابة تعرض لها في الجولة الماضية:

إقرأ المزيد
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وثلاثية رونالدو
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح وثلاثية رونالدو

ويحتل ليفربول المرتبة الثانية في ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

في المقابل، يشغل أرسنال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 51 نقطة حصدها من 26 مباراة.

المصدر: "twitter/Arsenal/LFC" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا