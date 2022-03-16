ليفربول ضيفا على أرسنال في موقعة على "صفيح ساخن".. مفاجأة في التشكيلة الأساسية

يحل فريق ليفربول ضيفا على نادي أرسنال مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة (20:15) بتوقيت غرينيتش، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (39 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

🚨 TEAM NEWS



🇧🇷 Martinelli starts

🇨🇭 Xhaka in midfield

🇧🇷 Gabriel in defence



🙌 LET'S GO GOONERS#ARSLIVpic.twitter.com/nFCan4OPFE — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2022

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لنادي ليفربول التشكيلة الأساسية التالية لهذه المواجهة، وخلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، الذي يبدو أنه بقي على دكة البدلاء بسبب تأثره بإصابة تعرض لها في الجولة الماضية:

التشكيل المختار من المدرب يورغن كلوب لمواجهة #آرسنال_ليفربول 📋🔴🟡 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 16, 2022

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ويحتل ليفربول المرتبة الثانية في ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 66 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

في المقابل، يشغل أرسنال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 51 نقطة حصدها من 26 مباراة.

المصدر: "twitter/Arsenal/LFC"