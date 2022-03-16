الماتادور نادال ينفرد برقم قياسي تاريخي

حقق النجم الإسباني رافائيل نادال رقما قياسيا تاريخيا في عالم الكرة الصفراء، بفوزه على البريطاني دانيل ايفانز في الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز الأمريكية "للماسترز".

وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ يحقق يفوزه في 400 مباراة ضمن بطولات الماسترز، منذ انطلاقها موسم 1991، ليبتعد بفارق كبير عن غريميه السويسري روجر فيدرر (381 انتصارا)، والصربي نوفاك دجوكوفيتش (374 انتصار).

كما بات الماتدور الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، أول لاعب يتمكن من بلوغ الدور الثمن النهائي في بطولات الماسترز للموسم العشرين على التوالي.

وواصل نادال سلسلة انتصاراته المتتالية هذا الموسم، ليصل إلى فوزه رقم 17 حتى الآن، من دون أي خسارة.

وسيلعب رافاييل نادال (35 عاما) مساء اليوم الأربعاء، ضد الأمريكي ريلي أوبلكا في الدور الرابع للبطولة.

المصدر: وكالات