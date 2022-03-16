المدير التنفيذي لـ"WTA" يعارض استبعاد لاعبي التنس الروس

عارض المدير التنفيذي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات "WTA" الأمريكي ستيف سيمون الاستبعاد الكامل للاعبي ولاعبات التنس الروس من الدورات والبطولات الدولية.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، عن سيمون قوله: "لا يمكن التكهن أبد ما قد يحمله المستقبل. لكن يمكنني أن أخبركم أننا لم نمنع أبدا الرياضيين من المشاركة في أي دورة بسبب الموقف السياسي الذي قد تتخذه السلطات في بلادهم".

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وشدد ستيف سيمون، في الوقت نفسه، على أن اتحاد لاعبات التنس المحترفات "WTA"، واتحاد لاعبي التنس المحترفين "ATP"، لن يكونا قادرين على التأثير على قرارات الحكومات التي ستمنع بعض الرياضيين من دخول بلدانهم.

المصدر: "Sport RT"