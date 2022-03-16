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بوتين: حتى المبادئ الأولمبية تم سحقها

الرياضة

بوتين: حتى المبادئ الأولمبية تم سحقها
AFP Andrey Gorshkov
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على العقوبات المفروضة ضد الرياضيين الروس، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: "المبادئ الأولمبية داسوها. ولم يخجلوا من تصفية الحسابات حتى مع الرياضيين البارالمبيين: هكذا هي الرياضة خارج السياسة".

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يذكر أن اللجنة البارالمبية الدولية منعت الرياضيين الروس (من ذوي الاحتياجات الخاصة) من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 في بكين، بسبب الوضع في أوكرانيا.

وفي 28 فبراير الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووصف نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو قرارات اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية بأنها تمييزية.

بينما تم رفض مبادرة في كندا في وقت سابق، لدعم إلغاء تأشيرات اللاعبين الروس الذين يلعبون في الدوري الوطني لهوكي الجليد (NHL).

المصدر: RT 

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