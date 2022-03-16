الروسية كوديرميتوفا تواصل مشوارها في أمريكا

نجحت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 8 ملايين و580 ألف دولار.

وجاء تأهل فيرونيكا كوديرميتوفا على حساب التشيكية ماركيتا فوندروشوفا المصنفة 30، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (7-6) و(6-7) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، واستمرت لساعتين و56 دقيقة.

وستواجه فيرونيكا كوديرميتوفا (24 عاما) في الدور ربع النهائي حاملة اللقب الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، المصنفة خامسة، التي تغلبت بدورها على الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 18، بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة، بواقع: (6-4) و(6-4).

المصدر: RT