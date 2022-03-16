كندا لم تستجب لطلب أوكراني بشأن لاعبي الهوكي الروس

لم تستجب كندا لطلب أوكرانيا بتوقيف إصدار التأشيرات للاعبي الهوكي الروس المحترفين في الدوري الوطني للهوكي على الجليد "NHL" والذي يتنافس فيه 31 فريقا من كندا والولايات المتحدة.

وطلب القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية في أوتاوا، أندريه بوكفيتش، من الحكومة الكندية التوقف عن إصدار التأشيرات وتصاريح العمل للاعبين الروس في الدوري الوطني للهوكي على الجليد، وردا على ذلك، صرح الجانب الكندي بأنه "يشارك المجتمع الدولي مخاوفه وسيؤثر على المنظمات التي تمولها الدولة".

إقرأ المزيد

ولكن قناة "matchtv" الروسية، أكدت أن "NHL"، وهو دوري خاص وليس كنديا، مما يعني أن اللاعبين الروس سيكون بمقدورهم الحصول على التأشيرات ومواصلة اللعب هناك.

تجدر الإشارة إلى أن قيادة "NHL"، فرضت في 28 فبراير الماضي، عقوبات على روسيا، وعلقت المنظمة التعاون مع شركاء من روسيا ورفضت إقامة أي مسابقات تحت رعايتها في البلاد.

المصدر: lenta.ru