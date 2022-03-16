رانغنيك يعلق على إقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا

أعرب المدير الفني لمانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، عن انزعاجه من إقصاء فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته أمس على أرضه أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

وسجل رينان لودي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 41 من كرة رأسية، وذلك بعدما رفض الحكم احتساب خطأ لصالح أنتوني إيلانغا في هجمة ليونايتد سبقت الهدف مباشرة.

وكانت مباراة الذهاب في مدريد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد وخروج يونايتد من دوري الأبطال، قال رانغنيك: "لقد بدأنا المباراة بحماس كبير كما كنا نريد. تحكمنا في مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى، وكان من الممكن أن نسجل هدفا مبكرا، بالإضافة إلى فرصتين أو ثلاث فرص جيدة. لسوء الحظ، لم نستطع أن نترجم الحماس الكبير إلى هدف أو هدفين في الشوط الأول، ربما كان شكل المباراة ليختلف لو تقدمنا في النتيجة، ولكننا استقبلنا هدفا قبل نهاية الشوط الأول، وأصبحت المهمة أكثر تعقيدا".

وعن شرعيه هدف أتلتيكو، قال رانغنيك "كان هناك خطأ على أنتوني إيلانغا قبل الهجمة التي جاء منها الهدف، ولكن حكم الساحة والحكم المساعد كان لهما رأي آخر".

واتهم رانغنيك لاعبي الأتلتيكو بإضاعة الوقت قائلا: "لا أعتقد أن اللعب استمر لأكثر من ثلاث دقائق دون توقف في الشوط الثاني، فلقد تمادى اللاعبون في السقوط على أرض الملعب لإضاعة الوقت. كانت هناك قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أيضا، ربما لم تؤثر على نتيجة المباراة بشكل مباشر، ولكن الحكم تساهل في التعامل مع إضاعة اللاعبين للوقت وفي النهاية أضاف أربع دقائق فقط كوقت محتسب بدلا من الضائع، وهو أمر أشبه بالمزحة بالنسبة لي".

ويمر مانشستر يونايتد بظروف صعبة هذا الموسم، حيث ودع كل المسابقات التي شارك فيها، وبات أيضا مهددا بعدم حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية، علما بأن أرسنال يملك في جعبته ثلاث مباريات مؤجلة.

المصدر:manutd.com