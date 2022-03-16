الروسي روبليف يهزم الأمريكي تيافوي ويصعد لثمن نهائي دورة إنديان ويلز

تغلب الروسي أندريه روبليف على الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين دون رد، ليصعد إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

واحتاج النجم الروسي المصنف سابعا عالميا، إلى ساعة واحدة و11 دقيقة، للفوز على تيافوي بواقع 6-3 و6-4.

Rounding out the Round of 1️⃣6️⃣@AndreyRublev97 books his spot in the fourth round after beating Tiafoe 6-3, 6-4#IndianWellspic.twitter.com/x4vOUqtKpB — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022

وسيلعب روبليف في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش، المتأهل على حساب الأمريكي الآخر ستيف جونسون، بفوزه عليه 7-6 و6-3.

تجدر الإشارة إلى أن المصنف أولا عالميا، النجم الروسي دانييل مدفيديف، ودع إنديان ويلز مبكرا من الدور الثالث، إثر خسارته المفاجئة أمس أمام الفرنسي غايل مونفيس 6-4، و3-6، و1-6.

وسيتخلى مدفيديف بسبب هذه الخسارة عن صدارة التصنيف العالمي للصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: championat.com