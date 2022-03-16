الكشف عن عرض برشلونة لضم المغربي مزراوي

كشف الصحفي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عن العرض الذي قدمه نادي برشلونة للتعاقد مع الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي.

وكتب رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن برشلونة عرض على مزراوي الحصول على 5 ملايين يورو سنويا متضمنة المكافآت.

Mazraoui tells RTL7: "Nothing has been completed yet with Barcelona, not even nearly. Otherwise I'd be honest". 🇲🇦 #FCB



Barça proposal for €5m add ons included is on the table, club confident. FCB director Jordi Cruyff was in Amsterdam but not to sign Mazraoui contracts yet. pic.twitter.com/8U9uNjBG5T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2022

وزعمت تقارير إسبانية في وقت سابق، أن مزراوي وقع بالفعل على عقد انضمامه لبرشلونة، لكن رومانو أكد أن الصفقة لم تكتمل بعد، مشيرا إلى أن مدير برشلونة، جوردي كرويف تواجد في أمستردام في الأيام الماضية، لكن النجم المغربي لم يوقع أي عقود للانضمام للفريق الكتالوني.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس، بنهاية الموسم الجاري، وقرر بالفعل خوض تجربة جديدة، بدءا من الموسم المقبل.

ويعد مزراوي واحدا من أربعة لاعبين يتطلع برشلونة إلى ضمهم هذا الصيف في صفقات انتقال حر، وهم أندرياس كريستنسن، وفرانك كيسي، وسيزار أزبيليكويتا، بالإضافة إلى رغبة النادي الواضحة في ضم المهاجم الهولندي إيرلينغ هالاند.

المصدر: فابريزيو رومانو