تشيلسي يطلب إقامة مباراته ضد ميدلزبره من دون جمهور

تقدم تشيلسي بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من أجل إقامة مباراته أمام ميدلزبره في ربع نهائي كأس الاتحاد، السبت المقبل خلف أبواب موصدة، لعدم قدرة جماهيره على شراء التذاكر.

وسمحت الحكومة البريطانية لنادي تشيلسي بمواصلة اللعب بعد تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، لكن وفق الوضع الحالي، لا يسمح لتشيلسي ببيع تذاكر أي مباراة.

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وقال تشيلسي إنه أجرى "مناقشات مكثفة" مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية قبل مباراة ميدلزبره المقررة السبت المقبل.

وأضاف في بيان: "من الأهمية بمكان للبطولة أن تقام المباراة ضد ميدلزبره في موعدها، ولكننا نطالب بشدة مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي أن تقام المباراة بدون جمهور من أجل النزاهة الرياضية".

وتابع: "يدرك نادي تشيلسي أن مثل هذه النتيجة سيكون لها تأثير كبير على ميدلزبره ومشجعيه، بالإضافة إلى مشجعينا الذين اشتروا بالفعل العدد المحدود من التذاكر التي تم بيعها قبل فرض العقوبات، لكننا نعتقد أن هذا هو السبيل الأفضل في ظل الظروف الحالية".

وجمدت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أصول أبراموفيتش، بعدما وصفته بأنه "جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

المصدر: وكالات