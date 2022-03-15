كلوب ردا على سخرية مدير أعمال صلاح:  لن أقع في الفخ

علق الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لأول مرة على سخرية رامي عباس مدير أعمال النجم المصري محمد صلاح من تصريحاته حول تجديد عقد الأخير مع "الريدز".

وكان كلوب قد أكد في تصريحات سبقت مباراة ليفربول وبرايتون (0-2) يوم السبت الماضي، أن إدارة نادي ليفربول فعلت كل ما تستطيع لتجديد عقد محمد صلاح، ويبقى القرار النهائي في يد اللاعب.

إلا أن رامي عباس سخر من تصريحات كلوب، بعد أن نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأرفقها بتعبير مصور ضاحك.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال وليفربول، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، في ملعب "الإمارات"، في لقاء مؤجل في الدوري الإنجليزي الممتاز: "لا أملك حسابا على تويتر، ربما يكون ذلك أمرا جيدا في هذه الأحوال، في بعض الأحيان يسقط كثيرون في الفخ، ويصنعون عناوين مثيرة".

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وأضاف كلوب: "لا أعلم حقيقة ماذا يعني رد فعله، ولكنني لا أشعر بالقلق، الأطراف التي تشارك في حسم الأمور لا تزال تتباحث حول تجديد عقد محمد صلاح".

وأكد كلوب أن حالة محمد صلاح تحسنت كثيرا، بعد إصابته في مباراة ليفربول وبرايتون، وأنه سيشارك في مران الفريق اليوم، ووقتها يستطيع حسم إمكانية دخوله في قائمة مباراة أرسنال.

وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما ) مع ليفربول في يونيو 2023، ولا يزال الموقف غير واضح بالنسبة لاستمرار اللاعب في ملعب "أنفيلد"، مع دخول نادي برشلونة الإسباني في سباق ضم النجم المصري.

المصدر: وكالات