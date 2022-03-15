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محمد صلاح يفوز بجائزة قيمة

الرياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة قيمة
Legion-Media
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فوز نجمه المصري محمد صلاح، بجائزة لاعب الشهر بنتيجة تصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وعلق عليها: "محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين عن شهر فبراير".

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رسالة غامضة من محمد صلاح
رسالة غامضة من محمد صلاح

ويتصدر محمد صلاح (29 عاما) قائمة هدافي الدوري "البريمير ليغ" برصيد 20 هدفا، بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه، ثنائي ليفربول أيضا، البرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو ماني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

المصدر: "twitter/lfc" 

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