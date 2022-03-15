نادال يواصل زحفه نحو لقب إنديان ويلز

تغلب النجم الإسباني رافائيل نادال، على البريطاني دان إيفانز 7-5 و6-3، ليصعد إلى ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

وبهذا الفوز، حقق النجم الإسباني المصنف رابعا عالميا، انتصاره السابع عشر على التوالي في العام 2022.

وسيواجه نادال، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (21 لقبا) منذ تتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، في الدور المقبل، الأمريكي رايلي أوبلكا، المصنف 17 عالميا، والذي تأهل على حساب الكندي دنيس شابوفالوف 6-7، 6-4، و6-4.

المصدر: وكالات