تصفيات مونديال 2022.. تشكيلة السعودية لمواجهتي الصين وأستراليا

أعلن مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رونار، قائمة "الأخضر" لمباراتيه ضد الصين وأستراليا في الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتحل السعودية ضيفة على الصين في الـ24 من مارس الجاري، ثم تختتم التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في الـ29 من الشهر ذاته.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية في تصفيات آسيا، برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اليابان وأربع نقاط أمام أستراليا الثالثة، فيما تحتل عمان المركز الرابع برصيد ثماني نقاط، والصين المركز الخامس برصيد خمس نقاط أمام فيتنام الأخيرة برصيد ثلاث نقاط.

ويحتاج منتخب السعودية إلى ثلاث نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا، كما أنه سيضمن تواجده في المونديال القطري حتى في حال خسارة غير متوقعة أمام الصين، وذلك في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في الجولة المقبلة.

🦅⚪🟢 | المدير الفني ⁦@Herve_Renard_HR⁩ يختار 26 لاعبًا لقائمة المنتخب الوطني، استعدادًا لمباراتي الصين 🇨🇳 وأستراليا 🇦🇺 ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 .



➖التفاصيل 📝⬇️

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⁧#معاك_يالأخضر⁩ 🇸🇦 pic.twitter.com/RulmzLdDp1 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 14, 2022

وضمت لائحة المنتخب السعودي الذي سيسافر الجمعة المقبل إلى أبوظبي لبدء معسكره الإعدادي، 26 لاعبا هم محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبد الاله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، خالد الغنام، عبد الرحمن العبود، عبد العزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان وصالح الشهري.

المصدر: أ ف ب