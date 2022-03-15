الحكومة البريطانية تطالب جماهير تشيلسي بعدم الهتاف لأبراموفيتش

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، إنه يتعين على مشجعي نادي تشيلسي التوقف عن الهتاف باسم المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش.

وأعرب مشجعو "البلوز" مجددا عن دعمهم لأبراموفيتش خلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي على أرضه أمام نيوكاسل الأحد الماضي، وذلك بعدما فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات الأسبوع الماضي كجزء من ردها على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وجمدت كل أصول أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

ووضعت الحكومة البريطانية شروطا على تشيلسي، إذ لا يحق للنادي بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك فيها.

كما حرم النادي من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، ما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

واتخذت رابطة الدوري الإنجليزي إجراءات بحق أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، إن الوقت قد حان لوقف هتاف الجماهير لأبراموفيتش في المباريات، وأضاف "أعتقد أنه يمكن للناس إظهار الشغف والدعم لناديهم دون اللجوء إلى هذا النوع من الأشياء"، الهتاف لأبراموفيتش.

وسبق لأبراموفيتش أن أعلن أنه سيبيع النادي اللندني الذي اشتراه في العام 2003 وحقق في عهده 19 لقبا.

ولا تزال الحكومة البريطانية منفتحة على البيع، لكن يتعين عليها الموافقة على إصدار ترخيص جديد، شرط ألا يذهب أي ربح للروسي الذي مول النادي بنحو ملياري دولار أمريكي.

المصدر: وكالات