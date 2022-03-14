ليفربول يتلقى هدية بالمجان من كريستال بالاس

خرج فريق مانشستر سيتي بتعادل سلبي بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه كريستال بالاس في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعجز نجوم مانشستر سيتي عن هز شباك أصحاب الأرض، على مدار الشوطين، على ملعب "سيلهرست بارك" بالعاصمة لندن"، بالرغم من الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة والأفضلية الواضحة للاعبي فريق المدرب الإسباني "الفيلسوف الكروي" بيب غوارديولا.

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واكتفى مانشستر سيتي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل السلبي المخيب لأماله، رفع بها رصيده إلى 70 نقطة، وابتعد في الصدارة بفارق نقطة 4 نقاط أمام وصيفه ليفربول، الذي لديه الفرصة في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في حال الفوز على ضيفه أرسنال يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 27 "للبريمير ليغ".

في المقابل، رفع كريستال بالاس رصيده بعد هذا التعادل إلى 34 نقطة ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT