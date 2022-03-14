البطلة الروسية رودنينا: نرى تمييزا خطيرا ضد الرياضيين الروس على أساس الجنسية

استنكرت البطلة الأولمبية ثلاث مرات في التزلج الفني على الجليد للزوجي، ونائبة الدوما الروسية إيرينا رودنينا تعليق مشاركة الرياضيين الروس من المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ونقل موقع "Sport24" عن رودنينا قولها: "نرى تمييزا خطيرا ضد الرياضيين الروس على أساس الجنسية. لقد أسقطت الاتحادات الرياضية العالمية أقنعتها، والآن يرى الجميع وجوههم الحقيقية".

إقرأ المزيد

وأضافت: "إن قرار الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) بعدم السماح لرياضيينا بالمشاركة في بطولة العالم، هو بمثابة طلقة في الساقين بالنسبة لهم أنفسهم. إن الشعبية التي يتمتع بها رياضيينا هائلة، فالمشجعون يريدون مشاهدة الأفضل. صحيح، لقد نسي الجميع على الفور الشعار الذي يقول إن الرياضة توحد الناس في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) استبعد الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات تحت رعايتها، وبالتالي سيغيب المتزلجون عن بطولة العالم في مونبلييه بفرنسا، والتي ستقام في الفترة من 21 إلى 27 مارس.

وعلقت المدربة الروسي للتزلج الفني على الجليد تمارا موسكفينا، في وقت سابق، على المعلومات التي تفيد بأن المتزلجين الروس قد لا يكونون من بين المرشحين لجوائز "ISU" للتزحلق في نهاية الموسم الأولمبي.

المصدر: RT