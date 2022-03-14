كأس روسيا للبياثلون.. الجارة بيلاروس تحتكر منصة التتويج 

احتكر رياضيو بيلاروس منصة التتويج لسباق المطاردة لمسافة 12.5 كلم، اليوم الاثنين، وذلك ضمن مسابقة كأس روسيا للبياثلون المقامة حاليا في مدينة أوفا.

وأحرز البيلاروسي أنطون سمولسكي الميدالية الذهبية بعد أن احتل المركز الأول قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (35:32.5) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه دميتري لازوفسكي، وذهبت الميدالية البرونزية للبيلاروسي نيكيتا لوباستوف.

بينما احتل الروسي كريم خليلي المركز الرابع، وضمن بذلك تتويجه بلقب بطل روسيا للبياثلون.

المصدر: "sportbox.ru"