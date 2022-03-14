الإمارات تأمر بضبط جميع مثيري أحداث الشغب في لقاء العين والوحدة

نشبت اشتباكات عنيفة خلال مباراة كرة قدم في الإمارات، بين مشجعي فريقين متنافسين، في مشهد فوضوي نادر دفع السلطات للمطالبة باعتقال جميع مثيري الشغب.

وأصدرت النيابة العامة في العاصمة أبوظبي، أمس الأحد، أمرا بالقبض على من حرض على الشغب في المباراة التي جمعت بين فريقي العين والوحدة في الدوري.

وقالت النيابة في بيان "نؤكد على التصدي بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المقررة، لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة".

وشدد البيان على ضرورة التحلي بالروح الرياضية من مشجعي الأندية، وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطلر.

ولم يذكر بيان النيابة، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تفاصيل عن عدد المعتقلين.

وأظهرت لقطات، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين إماراتيين يتدفقون إلى أرض الملعب، بجلابيبهم البيضاء التقليدية، ويبدأون في مهاجمة اللاعبين، بينما هرع رجال الأمن للتصدي لهم.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، رجالا يتبادلون الضرب والقذف بالأحذية في المدرجات.

وظهر مشجع ملقى على الأرض عقب إصابته بجروح، بينما كان مشجعون آخرون يتشاجرون.

ولم يتضح عدد الجرحى في أعمال الشغب.

وتغلب العين على الوحدة، أقرب منافسيه، بهدف دون رد، ليواصل تصدره للدوري الإماراتي بفارق سبع نقاط.

المصدر: أ ب