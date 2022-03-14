المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يرفض استبعاد الرياضيين الروس من البطولات

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المصري حسن مصطفى، إنه يرفض خلط السياسة بالرياضة، والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الاتحادات الدولية المختلفة ضد روسيا.

وأضاف مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "هذا ما تحدثت عنه في الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة الأولمبية.. وجهة نظري أن الرياضة تصلح ما تفسده السياسة".

وتابع: "اقترحت وجود لجنة من أجل مناقشة مثل هذه الأمور.. الرياضة تقرب الشعوب ولا تفرق، ولا دخل لها بالسياسة".

وأردف: "القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية، بعدم مشاركة روسيا في البطولات المختلفة، جاء بالأغلبية.. لكنني تحدثت وأبديت رفضي لهذا الأمر".

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وفسر هذا القرار بـ"حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".

كما قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الثالث من مارس، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "بكين 2022".

المصدر: kooora.com