إشادة روسية بنائبة في البرلمان الأوروبي أدانت قرار معاقبة الرياضيين الروس

أشادت رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي، إيرينا فينر عثمانوفا، بالألمانية كريستين أندرسون، عضو البرلمان الأوروبي، التي أدانت قرار حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات.

وكانت أندرسون، النائبة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، صرحت بأن العقوبات التي طالت الرياضيين الروس وممثلي القطاع الثقافي في روسيا بسبب الوضع الراهن في أوكرانيا، هي "مظهر من مظاهر العنصرية في أنقى صورها"، مشيرة إلى أنه وفقا لميثاق حقوق الإنسان، لا يجوز التعدي على الأصل أو العرق أو الآراء السياسية.

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وأيدت عثمانوفا موقف النائبة الألمانية، حيث قالت: "تصريح أندرسون كان شعاعا من الضوء بالنسبة لنا في عالم مظلم. شكرا جزيلا لها. أنا سعيدة لأنه لا يزال هناك أشخاص في قارتنا يدركون جيدا أن استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات هو حقا عنصرية وسلوك غير لائق من قبل أشخاص يتحدثون عن الديمقراطية والنقاء في الرياضة وفي الحياة".

وأضافت: "من الجيد أنه لا يزال هناك أشخاص لديهم ضمير".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، أوصت في 28 فبراير الماضي، الاتحادات الرياضية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في البطولات الدولية، وفسر هذا القرار بـ"حماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية".

كما قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الثالث من مارس، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "بكين 2022".

المصدر: نوفوستي