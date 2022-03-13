برشلونة يقسو على أوساسونا برباعية نظيفة (فيديو)

حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه أوساسونا برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة الـ14 من ركلة جزاء نفذها بنجاح فيران توريس قبل أن يعزز اللاعب الإسباني تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق.

وفي الدقيقة الـ27 أضاف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثالث للفريق الكتالوني، قبل أن يختتم ريكي بويج رباعية "البلوغرانا" في الدقيقة الـ75.

وبهذا الفوز العريض، رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة صعد بها إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 35 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT