بيتر تشيك غير متأكد من إمكانية إنهاء تشيلسي للموسم الكروي

صرح التشيكي بيتر تشيك المستشار الفني لتشيلسي الإنجليزي البالغ 39 عاما اليوم الأحد أن النادي اللندني غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم الكروي.

ويأتي تصريح تشيك بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على نادي تشيلسي الخميس الماضي كجزء من العقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بسبب دعمه لحكومة بلاده في عمليتها العسكرية في أوكرانيا حسب وصف الحكومة.

وقال الحارس السابق لـ"البلوز" على هامش المباراة التي تغلب فيها فريقه اليوم الأحد 1-0 على نيوكاسل في الدوري: "علينا أن نعترف بأننا نسير يوما تلو الآخر لأن الأمور ليست بأيدينا".

Petr Cech says Chelsea are operating "day-by-day" amid ongoing restrictions, but is hopeful Thomas Tuchel will stay at the club... — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2022

ويسعى تشيلسي لتخفيف الشروط التي وضعتها الحكومة البريطانية لمواصلة نشاطه. إذ لا يحق للنادي بموجب القيود بيع تذاكر جديدة أو سلع تجارية وتم تجميد جميع الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني أو المكافآت من المسابقات التي يشارك بها. كما حرم من التوقيع مع اللاعبين أو تجديد عقودهم بالإضافة إلى وضع سقف للإنفاق عندما يسافرون للمباريات خارج الديار، مما يثير مخاوف من استنزاف الأموال بسرعة.

وأشار تشيك في حديث مع شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن "المناقشات مستمرة حتى نتمكن من العمل بطريقة تسمح لنا بإنهاء الموسم"، وأضاف اللاعب الذي دافع عن ألوان الفريق بين 2004 و2015: "أعتقد أنه بالنسبة لنا، لكي نكون قادرين على ذلك، فإن الاستمرار في إنهاء الموسم سيساعد بالتأكيد كل من يشارك في الدوري الممتاز".

Petr Cech is unsure if Chelsea will be able to finish the season 😳 pic.twitter.com/31F6qtDtCr — ESPN FC (@ESPNFC) March 13, 2022

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كما اعترف المدرب الألماني توماس توخيل بأنه "لم يتلق أي ضمانات" من إدارة النادي. وقال في هذا الصدد "أعتقد أن أي شخص يقدم لك ضمانات لا ينبغي تصديقه لأن لا أحد يعرف في رأيي ما الذي سيحدث".

وأضاف: "يجب التحلي بالمرونة. الوضع جنوني للغاية بحيث يمكن أن ينقلب كل شيء بين ليلة وضحاها".

وتم تجميد جميع أصول أبراموفيتش باستثناء النادي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

المصدر: أ ف ب