هيرتا برلين يعلن إقالة مدربه تايفون كوركوت

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني في بيان رسمي اليوم الأحد، إقالة مدربه تايفون كوركوت بعد 3 أشهر فقط من توليه المسؤولية، وذلك عقب خسارة الفريق في خمس مباريات متتالية في "البوندسليغا".

وجاء في بيان النادي الألماني: "بعد تحليل عميق للوضع الرياضي الراهن، قرر هيرتا برلين إعفاء المدرب تايفون كوركوت والمدرب المساعد إيليا أراسيتش من مهامهما بشكل فوري".

وسيتم الإعلان عن خليفة كوركوت في وقت لاحق.

After an in-depth analysis of the current sporting situation, Hertha BSC have relieved Tayfun Korkut and Ilija Aračić of their duties with immediate effect. A successor will be announced in due course.#GemeinsamHertha#HaHoHepic.twitter.com/eNSLfqMP3g — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) March 13, 2022

وخسر هيرتا برلين أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون مقابل في الجولة الـ26 من الدوري الألماني أمس السبت، لتمتد المسيرة الخالية من الانتصارات للفريق إلى 9 مباريات متتالية، حيث يحتل المركز الـ17 قبل الأخير متقدما بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث من القاع، الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط لـ"البوندسليغا" في نهاية الموسم.

وتولى كوركوت البالغ 47 عاما، تدريب هيرتا برلين في أواخر نوفمبر الماضي خلفا للهنغاري بال دارداي لكنه قاد الفريق لتحقيق انتصارين فقط، كما خرج هيرتا من كأس ألمانيا بالخسارة على يد يونيون برلين.

المصدر: وكالات