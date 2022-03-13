الزمالك يقرر تجميد أبو جبل

قرر مجلس إدارة الزمالك، تجميد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وإبعاده عن المشاركة أساسيا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس النادي وقت سابق، عدم تجديد عقود 5 لاعبين، وهم محمد أبو جبل وطارق حامد وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي، وذلك عقب الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري الأبطال.

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وقال مصدر داخل الزمالك لموقع "كووورة": "الزمالك قرر تجميد أبو جبل خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية الموسم بعد تأكد رحيله عن القلعة البيضاء".

وأشار: "يفضل مسؤولو الزمالك الاعتماد على محمد عواد كحارس أساسي من منطلق استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الزمالك ومحمد أبو جبل بسبب أزمة تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن تنتشر تقارير صحفية تفيد بتوقيع الحارس المصري للنصر السعودي.

المصدر: kooora