ميلان يتجاوز عقبة إمبولي ويعزز صدارته (فيديو)

تغلب ميلان على ضيفه إمبولي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل الهدف الوحيد في المباراة مدافع أصحاب الأرض الفرنسي بيير كالولو في الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة موسعا الفارق إلى 5 نقاط عن أقرب مطارديه جاره إنتر الذي يحل ضيفا غدا الأحد على تورينو.

SerieA | ميلان 1-0 ايمبولي ..



كالولو pic.twitter.com/YHU3eiZ5VJ — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Gooool1235) March 12, 2022

في المقابل، توقف رصيد إمبولي عند 32 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT