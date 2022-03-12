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شاهد.. إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة ليفربول وبرايتون (فيديو وصور)
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تعرض المصري محمد صلاح نجم ليفربول للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وسقط صلاح أرضا في الدقيقة الـ63 بعد دقيقتين من تسجيله الهدف الثاني لفريقه، وخرج من أرضية الملعب لإصابة في قدمه اليسرى ونزل بدلا عنه زميله البرتغالي ديوغو جوتا.

ولم يصدر نادي ليفربول حتى الآن بيانا رسميا حول طبيعة إصابة نجمه المصري.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز "الريدز" بهدفين نظيفين.

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وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس بعد غد الاثنين.

في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT

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