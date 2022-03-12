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ليفربول يتغلب على برايتون بفضل ثنائية دياز وصلاح (فيديو)

الرياضة

ليفربول يتغلب على برايتون بفضل ثنائية دياز وصلاح (فيديو)
AP Kirsty Wigglesworth
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حقق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه برايتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن مافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية "الريدز" الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 19 و61 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس بعد غد الاثنين.

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في المقابل، توقف رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: RT

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