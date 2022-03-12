صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في "البريميرليغ" (فيديو)

واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هوايته في هز الشباك وحقق رقما مميزا جديدا اليوم السبت خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن افتتح "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق الكولومبي لويس دياز، عزز "الفرعون" صلاح تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول أن هدف صلاح أمام برايتون هو الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في "البريميرليغ".

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20 @PremierLeague goals for the 4th time in his 5 seasons with the Reds.



🇪🇬 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/4m9n7Ta2jy — Liverpool FC (@LFC) March 12, 2022

قصة الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز تأتيكم برعاية الملك المصري ⚽️👑#برايتون_ليفربولpic.twitter.com/MxlSUdHUAd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022

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كما رفع صلاح بهذا الهدف رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 20 هدفا، وهذا رابع موسم من أصل خمسة مواسم لعبها النجم المصري مع "الريدز" يسجل فيها 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري.

المصدر: LFC_Arabic/twitter