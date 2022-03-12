صلاح يسجل الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في "البريميرليغ" (فيديو)
واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هوايته في هز الشباك وحقق رقما مميزا جديدا اليوم السبت خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برايتون ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد أن افتتح "الريدز" باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق الكولومبي لويس دياز، عزز "الفرعون" صلاح تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 61.
GOOOOOAAALL The king Mo Salah scores second one for Liverpool— Golazo (@lyyyyygh) March 12, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@LFC@MoSalah#BHALIV#ليفربول_برايتون#الدوري_الإنجليزيpic.twitter.com/FyGtKE4VHe
وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول أن هدف صلاح أمام برايتون هو الهدف رقم 2000 لفريق ليفربول في "البريميرليغ".
⚽⚽⚽⚽⚽— Liverpool FC (@LFC) March 12, 2022
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20 @PremierLeague goals for the 4th time in his 5 seasons with the Reds.
🇪🇬 @MoSalah 👑 pic.twitter.com/4m9n7Ta2jy
قصة الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز تأتيكم برعاية الملك المصري ⚽️👑#برايتون_ليفربولpic.twitter.com/MxlSUdHUAd— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 12, 2022
كما رفع صلاح بهذا الهدف رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 20 هدفا، وهذا رابع موسم من أصل خمسة مواسم لعبها النجم المصري مع "الريدز" يسجل فيها 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري.
المصدر: LFC_Arabic/twitter