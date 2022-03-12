بيكيه على أعتاب رقم تاريخي جديد مع برشلونة

ذكر تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم السبت أن جيرارد بيكيه نجم برشلونة يقف على أعتاب تحقيق رقم جديد مع الفريق الكتالوني خلال مواجهة ضيفه أوساسونا غدا الأحد في "الليغا".

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن بيكيه في حالة تواجده مع برشلونة في مباراة الغد سوف يصل للمشاركة رقم 600 في تاريخه مع "البلوغرانا".

#FCB 🔵🔴



🌟 Solo Messi, Xavi, Iniesta y Busquets han alcanzado y superado los 600 partidoshttps://t.co/Uxs9mk3z1k — Diario SPORT (@sport) March 12, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه سوف يصبح خامس لاعب في تاريخ برشلونة وصولا لهذا الرقم بعد كل من ميسي (778 مباراة) وتشافي (767 مباراة) وإنييستا (674 مباراة) وبوسكيتس (666 مباراة).

المصدر: sport.es