إقالة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش رسميا من إدارة تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيقاف رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، عن إدارة نادي تشيلسي.

وفي أوائل مارس، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي، بتجميد جميع أصول أبراموفيتش في بريطانيا الخميس باستثناء نادي تشيلسي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، وتبرر الحكومة البريطانية قرارها بسبب دعم الملياردير الروسي لبلاده في عمليتها العسكرية لحماية دونباس، وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحصل نادي العاصمة على ترخيص خاص لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على أن تتم عملية بيع النادي بحلول 31 مايو.

وبعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوباتها، أقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أبراموفيتش من إدارة النادي.

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وقالت الرابطة في بيان إن قرار مجلس الإدارة لا يؤثر على قدرة تشيلسي على مواصلة التدريب وخوض مبارياته، كما هو منصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة البريطانية، والذي ينتهي في 31 مايو 2022.

يذكر أن أبراموفيتش البالغ 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي (2012 ، 2021) والدوري الأوروبي مرتين (2013 ، 2019)، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: match tv