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شاهد.. جماهير الزمالك تشتبك مع الحارس أبو جبل بعد الخسارة أمام الوداد

الرياضة

شاهد.. جماهير الزمالك تشتبك مع الحارس أبو جبل بعد الخسارة أمام الوداد
محمد أبو جبل - Mohamed Abo Gabal/facebook
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بعض جماهير الزمالك المصري تشتبك مع حارس الفريق محمد أبو جبل بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون مقابل في دوري أبطال إفريقيا.

وحسب العديد من التقارير بدأ الاشتباك بعدما غادر أبو جبل ملعب القاهرة بسيارته الخاصة ولكن أحد المشجعين اشتبك معه لفظيا وقال له بسخرية: "برافو يا كابتن.. اذهب للدوري السعودي"، فأوقف الحارس سيارته ونزل منها غاضبا مطالبا المشجع بالصمت، لكنه فوجئ بتجمع المشجعين بكثرة حوله وبدأوا بتوجيه السباب له ما اضطره لركوب سيارته بسرعة والهروب خوفا من الجماهير الغاضبة.

يذكر أن الزمالك خسر على أرضه أمام الوداد بهدف دون مقابل بعد أقل من أسبوعين على خسارته أيضا أمام الفريق المغربي في الدار البيضاء بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة.

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وأصبح الزمالك على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات من البطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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