شاهد.. جماهير الزمالك تشتبك مع الحارس أبو جبل بعد الخسارة أمام الوداد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بعض جماهير الزمالك المصري تشتبك مع حارس الفريق محمد أبو جبل بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون مقابل في دوري أبطال إفريقيا.

وحسب العديد من التقارير بدأ الاشتباك بعدما غادر أبو جبل ملعب القاهرة بسيارته الخاصة ولكن أحد المشجعين اشتبك معه لفظيا وقال له بسخرية: "برافو يا كابتن.. اذهب للدوري السعودي"، فأوقف الحارس سيارته ونزل منها غاضبا مطالبا المشجع بالصمت، لكنه فوجئ بتجمع المشجعين بكثرة حوله وبدأوا بتوجيه السباب له ما اضطره لركوب سيارته بسرعة والهروب خوفا من الجماهير الغاضبة.

اعتداء لفظي على ابو جبل من جمهور الزمالك بعد مبارة الوداد ! pic.twitter.com/FCvvcuC1bQ — Ahmedelnady (@Ahmedel98797378) March 11, 2022

يذكر أن الزمالك خسر على أرضه أمام الوداد بهدف دون مقابل بعد أقل من أسبوعين على خسارته أيضا أمام الفريق المغربي في الدار البيضاء بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الثالثة.

🔴جماهير #الزمالك تهاجم محمد أبو جبل خارج ستاد القاهرة بعد الخسارة أمام #الودادpic.twitter.com/Km1BWiLgpw — القاهرة 24 (@cairo24_) March 11, 2022

عقب المباراة، تشاجر مجموعة من مشجعي الزمالك مع حارس المرمى محمد أبو جبل.. قال أحدهم: "ابقى روح السعودية" pic.twitter.com/KrQDkxsZ8X — kora11.com (@kora11) March 11, 2022

هجوم جمهور الزمالك على حارس الفريق محمد أبو جبل بعد خسارة الفريق امس! pic.twitter.com/FJsYbx3L5m — عبدالعزيز🇸🇦 (@cccc1c) March 11, 2022

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وأصبح الزمالك على أعتاب الخروج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات من البطولة الأكبر للأندية في القارة السمراء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي