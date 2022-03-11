الوداد المغربي يجدد فوزه على الزمالك المصري في دوري الأبطال (فيديو)

تغلب الوداد المغربي على مضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل نجم الوداد يحيى جبران الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، أكد الوداد تفوقه على الزمالك للمرة الثانية بعد أن حسم المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة في الـ26 من فبراير الماضي في المغرب بنتيجة 3-1.

ورفع الوداد رصيده إلى 9 نقاط وانتزع صدارة المجموعة الرابعة متفوقا بنقطتين عن وصيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، فيما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث وأصبح مهددا بالخروج من البطولة القارية من دور المجموعات.

المصدر: RT