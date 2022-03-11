المدرب الهولندي أدفوكات حزين لحرمان "الفيفا" المنتخب الروسي من المشاركة في مونديال قطر

أعرب المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات البالغ 74 عاما عن خيبة أمله وحزنه لحرمان المنتخب الروسي من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

ونقلت صحيفة "championat" الروسية عن أدفوكات قوله: "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أرى المنتخب الروسي في مونديال قطر. كانت هذه أخبار محزنة حقا".

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الـ7 من مارس الجاري، قدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية على قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بحرمان الفرق الروسية من المشاركة بالبطولات، قبل أن يعلن الفيفا في اليوم التالي تأهل المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على حساب نظيره الروسي.

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وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022" بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

يذكر أن أدفوكات أشرف خلال مسيرته التدريبية الطويلة، على الكثير من الفرق والمنتخبات، وأحرز العديد من الألقاب مع الأندية، حيث حقق بطولة الدوري الهولندي مع فريق أيندهوفن، والدوري الإسكتلندي مع رينجرز، وأحرز لقب الدوري الروسي مع زينيت سان بطرسبورغ والذي توج معه أيضا عام 2008 بلقبي كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية، كما درب منتخبات روسيا وبلجيكا وهولندا وكوريا الجنوبية والإمارات وصربيا والعراق.

المصدر: championat.com