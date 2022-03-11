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حارس مرمى نابولي الإيطالي يتعرض لإصابة خطيرة

الرياضة

حارس مرمى نابولي الإيطالي يتعرض لإصابة خطيرة
Legion-Media
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أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة أن حارس مرماه أليكس ميريت البالغ 24 عاما، أصيب بكسر في عموده الفقري خلال التدريبات.

وكشف نابولي في بيانه "أن ميريت أصيب بكسر في الفقرة القطنية الثانية وأجرى فحوصات طبية في عيادة بينيتا غراندي وسيبدأ برنامج التعافي غدا".

يذكر أن ميريت سبق له أن أصيب بكسر في الفقرات القطنية في أغسطس من العام الماضي، مما جعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.

المصدر: sscnapoli.it

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