حارس مرمى نابولي الإيطالي يتعرض لإصابة خطيرة
Legion-Media
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أعلن نادي نابولي الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة أن حارس مرماه أليكس ميريت البالغ 24 عاما، أصيب بكسر في عموده الفقري خلال التدريبات.
وكشف نابولي في بيانه "أن ميريت أصيب بكسر في الفقرة القطنية الثانية وأجرى فحوصات طبية في عيادة بينيتا غراندي وسيبدأ برنامج التعافي غدا".
🏥 #Meret suffers lumbar vertebra fracture— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 11, 2022
💙 #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/pjGYZhXaoK
يذكر أن ميريت سبق له أن أصيب بكسر في الفقرات القطنية في أغسطس من العام الماضي، مما جعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا.
المصدر: sscnapoli.it