كلوب ووكيل محمد صلاح يثيران قلق جماهير ليفربول بشأن تجديد عقد اللاعب

أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، القلق حول مستقبل جناح الفريق المصري محمد صلاح، في ظل وجود مفاوضات بين الإدارة واللاعب ووكيل أعماله بشأن التوقيع على عقد جديد.

وقال كلوب على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون: "تجديد عقد صلاح؟ مو يتوقع منا بالتأكيد أن نكون طموحين ونحن كذلك".

وأضاف: "لكن لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير، لكنه قرار يعود إلى صلاح إلى حد كبير، النادي فعل ما في وسعه".

وتابع: "أعتقد أن كل شيء على ما يرام من وجهة نظري، حتى الآن لم يحدث شيء، هو لم يرفض أو يقبل، نحن فقط علينا الانتظار".

وختم: "كل شيء على ما يرام تماما، حتى الآن صلاح لم يرفض أو يوقع أو أي شيء آخر، علينا الانتظار ولا داعى للتسرع".

وتفاعل رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، مع تصريحات المدرب الألماني بشأن تمديد عقد موكله.

حيث قام بالتغريد بسبعة رموز تعبيرية ضاحكة بعد فترة وجيزة من تصريحات كلوب في رد فعل يبدو أنه ساخر.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

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وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في 30 يونيو 2023.

يذكر أن خلافا بين الطرفين يفصلهما عن التجديد وهو الراتب، إذ يرغب هداف ليفربول في الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ولكن وصيف الدوري الإنجليزي يرفض ذلك لعدم كسر سقف الرواتب داخل النادي.

المصدر:"وكالات"