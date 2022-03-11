رئيس "اليويفا" يعلق على استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية

علق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين على قرار حرمان الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة بالبطولات الدولية والأوروبية، الجمعة.

ودعا تشفيرين إلى فرض عقوبات على الأندية والمنتخبات الروسية، في مقابلة حصرية مع صحيفة Calciomercato الإيطالية.

ووصف السلوفيني العقوبات على الأندية والمنتخبات الروسية بأنها "عقوبات ضرورية"، وقال: "إنها ليست أزمة سياسية بل أزمة إنسانية. لا ننوي معاقبة الرياضيين على شيء ليسوا مذنبين به ، لكن يجب علينا إظهار الوحدة من أجل السلام".

وتابع: "بالنسبة لنا، إنها ضربة إلى السياسيين، السياسيون لا يؤثرون علينا، لكن السياسة جزء من الحياة، ويمكننا التأثير عليها، لأننا نحظى بدعم الكثيرين".

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وعن علاقة الاتحاد الأوروبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في الماضي كانت العلاقة جيدة وأبدى استعداده للجلوس معنا، ولكني لا أعتقد أنه من محبي كرة القدم، هو يحب الألعاب الرياضية الأخرى بشكل أكبر".

وفي الـ28 من فبراير الماضي قرر "الفيفا" و"اليويفا" في خطوة غير مسبوقة وتمييزية استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي 7 مارس، قدم الاتحاد الروسي لكرة القدم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية على قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بحرمان الفرق الروسية من المشاركة بالبطولات، قبل أن يعلن الفيفا في اليوم التالي تأهل المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على حساب نظيره الروسي.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية