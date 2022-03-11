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شاهد.. دب يشارك تمرينات مدرب والرجل الأقوى في روسيا وسط الثلوج

الرياضة

شاهد.. دب يشارك تمرينات مدرب والرجل الأقوى في روسيا وسط الثلوج
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يتدلى من شجرة ويؤرجح ساقيه في دوائر فيما يركله في بطنه ملاكم، ودب بني في الخلفية على نفس الشجرة وسط الثلوج في إحدى الغابات بروسيا.

وكان أحد أبطال الفيديو الثلاثة هو الرجل القوي الأكثر شهرة في روسيا ميخائيل كوكلييف، في رياضات القوة القصوى بفئة الوزن 90 كغ الذي أصبح مؤخرا مهتما بالملاكمة.

وضمن جلسة تصوير مخطط لها ضمن مشروع إعلاني لشركة تنتج ملابس رياضية تم تصوير فيديو ساخر يظهر فيه المدرب الرياضي الروسي دينيس فوفك عار الصدر متعلقا بغصن شجرة ثم يقوم بحركات دائرية بقدميه في الهواء ويقوم كوكلييف بلكمه على عضلات بطنه، فيما يتواجد دب بني ضخم في الخلفية بشكل طبيعي.

لكن اتضح أن الدب الذي يبلغ سنتين و4 أشهر يحب اللعب وقام بأرجحة الشجرة أثناء التصوير بشكل غير مخطط له.

ونشر المدرب الرياضي فوفك عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مقطع فيديو له وهو يراوغ الدب وسط الثلوج باستعراض مهارته في كرة القدم.

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وقال كوكلييف تعليقا على الفيديو الذي حظي بشهرة واسعة وتناقلته عدة مواقع رياضية:" بالطبع، الدب لعب دورا رئيسيا في انتشار الفيديو، الفيديو كان هدفه السخرية على الفكرة الرائجة بين الأجانب في الغرب تجاه الروس الذين يتدربون بالغابات وسط الثلوج والدببة تمشي في شوارعنا، وكل هذا انعكس في الفيديو".

المصدر: sport-express.ru

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