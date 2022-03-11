راموس يثير الجدل بعد ريمونتادا ريال مدريد (صورة)

أثار المدافع سيرجيو راموس، الجدل في الساعات الماضية، وذلك بعد يوم واحد على إقصاء فريقه باريس سان جيرمان على يد ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب المدافع البالغ 35 عاما عن مواجهتي فريقه السابق للإصابة، لكنه كان حاضرا بالمدرجات لمشاهدة هزيمة سان جيرمان (1-3) في جولة الإياب.

وعلى موقع التواصل "إنستغرام"، نشر حساب جماهيري يحمل اسم راموس، صورة للاعب بقميص الملكي، أرفقها بكلمات "عد إلى بيتك"، في إشارة إلى الفريق الإسباني.

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وتجاوب راموس على الفور مع المنشور بوضع علامة إعجاب على هذه المناشدة، مما ربطه البعض بمحاولة منه لفتح باب العودة مجددا إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد عام واحد على رحيله.

وغادر قائد ريال مدريد السابق، ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعدما فشل في الحصول على عقد جديد، لينضم إلى باريس بالمجان.

المصدر:kooora