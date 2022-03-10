الحدادي يقود إشبيلية للفوز على وست هام في الدوري الأوروبي (فيديو)

تغلب إشبيلية الإسباني على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في الفوز لنجمه المغربي منير الحدادي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، وضع إشبيلية قدما في دور الثمانية بانتظار الحسم في مباراة الإياب في إنجلترا الأسبوع المقبل.

🏆 اشبيليه 1 × 0 وست هام |



🎥— هدف اول لـ اشبيلية عن طريق منير الحدادي 🔥#UELpic.twitter.com/rdTXUqVWCx — الدوري الاوروبي | #UEL (@MnbrEUFootball) March 10, 2022

يذكر أن إشبيلية هو حامل الرقم القياسي بالفوز في المسابقة بعد أن رفع كأسها في 6 مناسبات، أعوام 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020.

كما يخوض إشبيلية مسابقته المفضلة أوروبيا بدافع إضافي لأن ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" من المقرر أن يستضيف المباراة النهائية في الـ18 من مايو المقبل.

المصدر: RT